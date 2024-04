A União Europeia anunciou, nesta sexta-feira (12), que sancionou as Brigadas Al Quds, o braço armado da Jihad Islâmica, a unidade 'Nukhba' do Hamas e as Brigadas Al Qasam, o braço armado do Hamas, por "violência sexual generalizada" durante o ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel.