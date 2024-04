O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, realizou nesta terça-feira, 23, coletiva de imprensa com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, para anunciar um novo orçamento de defesa, segundo o qual o país irá ampliar seus gastos com o setor para 2,5% do PIB até 2030. A mudança irá adicionar 23 bilhões de libras no orçamento da área nos próximos seis anos. "Os aliados concordaram no ano passado que 2% do PIB é o mínimo. E, mais uma vez, o Reino Unido lidera pelo exemplo", afirmou Stoltenberg.