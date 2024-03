Donald Trump venceu Nikki Haley em 14 Estados na Superterça, o dia eleitoral no qual o republicano espera nocautear em definitivo sua última rival na disputa pela indicação presidencial republicana para depois se concentrar no duelo com o democrata Joe Biden. O atual presidente norte-americano, por sua vez, venceu em 15 Estados. Os dados foram apurados pela reportagem até as 6h30min deste dia 6.