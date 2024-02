Morreu nesta terça-feira, 6, o ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, em um acidente de helicóptero. Duas vezes presidente do Chile, Piñera era líder da direita chilena e empresário, sendo acionista de grandes companhias no Chile. Seus mandatos presidenciais foram marcados por grandes protestos sociais, um terremoto devastador, o desabamento de uma mina sobre 33 mineiros e pandemia de covid-19.