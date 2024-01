A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) assinou nesta terça-feira (23) contratos no valor de US$ 1,2 bilhão (R$ 5,9 bilhões na cotação atual) para comprar cerca de 220.000 projéteis calibre 155 mm e reabastecer reservas esgotadas pela ajuda à Ucrânia.