A juíza da Audiência Nacional dirigiu a ordem europeia contra Puigdemont e quatro de seus ministros às autoridades judiciais da Bélgica, para onde viajaram "com a única finalidade de eludir as possíveis responsabilidades que poderiam ter na Espanha", segundo o auto.

A Catalunha foi a região espanhola que teve pior desempenho em outubro em relação ao emprego, com um aumento de 14.700 desempregados, de acordo com cifras oficiais divulgadas nesta sexta.

"Esses dados mostram claramente que essa situação é de extrema gravidade", advertiu em coletiva o delegado do governo espanhol na região, Enric Millo, falando sobre os impactos negativos no setor turístico, que representa 12% do PIB catalão.

"Com as eleições de 21 de dezembro, o governo espera alcançar estabilidade, segurança e certeza na Catalunha", disse Íñigo Méndez de Vigo, porta-voz do governo de Mariano Rajoy, que convocou as regionais em virtude do poder de intervir na administração de uma região que desobedece as leis, outorgado pelo Artigo 155 da Constituição.