As entradas para os museus do Vaticano - cujo ponto forte é o afresco do "Juízo Final" de Michelangelo, na Capela Sistina - continuam sendo uma das grandes fontes financeiras da Santa Sé, assim como os direitos de reprodução de suas obras.

O monsenhor Dario Edoardo Vigano, à frente do Ministério do Vaticano encarregado de Mídia e Comunicação, destacou o valor pedagógico do espetáculo, principalmente para as gerações mais jovens.