A Ryanair está enfrentando uma mobilização inédita de seus pilotos, insatisfeitos com o modelo de gestão, apenas um mês depois de protestos de passageiros indignados por uma série de voos cancelados.

O cancelamento de milhares de voos da companhia aérea "low cost" provocou protestos intensos. Mas também é um sintoma do mal-estar menos alardeado, porém persistente, das tripulações da maior transportadora de passageiros da Europa.

Como a empresa que não reconhece nenhum sindicato, diversos pilotos manifestaram através das redes sociais há semanas seu descontentamento com uma direção acusada de desprezá-los e com a qual querem dialogar.

A AFP entrou em contato com vários pilotos, alguns trabalhando na Ryanair, outros que já deixaram a empresa, beneficiados pela grande demanda mundial de aviadores.

Questionada pela AFP, a direção da empresa nega as "acusações mentirosas", e destaca que representantes de pessoal são eleitos nas 86 bases em que os aviões da Ryanair opera, com o objetivo de negociar "sem temor" de represálias.

Os pilotos ativos no site Aviation Professionnals Unite garantiram ter enviado ao chefe da Ryanair uma carta de 60 ERC reclamando a criação de uma instância pan-europeia, que represente o conjunto de pilotos. A direção criticou a "carta anônima", "enviada por pilotos dos sindicatos da concorrência".

"O problema não é financeiro para a maioria dos pilotos. É sobretudo o sistema, que gera fadiga e desmotivação", explica um experiente comandante da Ryanair, que ganha 5.400 euros líquidos ao mês. Dois ERC, entretanto, recusaram as propostas da direção.

Como outros, este comandante denunciou um sistema de dois níveis para os 4 mil pilotos: de um lado, aqueles contratados diretamente em seus países de base, do outro, os recrutados como "empresários", usando estruturas jurídicas "ad-hoc" do Direito irlandês.

A Ryanair garante que faz o mesmo que as "low cost" concorrentes, mas o piloto denuncia uma "barbárie social", que prospera nas "zonas cinzas do sistema europeu". Os pilotos "empresários" não têm cobertura médica, nem aposentadoria como seus colegas do primeiro grupo.