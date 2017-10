Catherine Melnik retira cuidadosamente as fotos amareladas de um bisavô que nunca conheceu: médico do último czar russo, foi fuzilado após a Revolução de 1917 e sua família partiu para o exílio como milhões de russos "brancos" para salvar suas vidas.

"Meu bisavô Eugène Botkin era médico dos pobres e depois médico da família imperial", explica, alinhando as fotos em preto e branco sobre uma mesa.

Um retrato dos bastidores do poder imperial russo, derrubado pela revolução. Depois que os bolcheviques chegaram ao poder em outubro de 1917, todos aqueles percebidos como inimigos de classe foram condenados ou executados.

Eugène Botkin foi fuzilado no verão seguinte com o czar e seus parentes em Ekaterimburgo, após uma transferência final. Sua filha Tatiana escapou do mesmo destino.