O príncipe Charles da Inglaterra e sua esposa, Camila, chegaram nesta segunda-feira (30) a Cingapura, primeira escala de uma viagem pela Ásia em que estreitarão as relações com vários países da Commonwealth antes de uma reunião dessa organização em 2018.

Ao chegar a Cingapura, Charles, que usava terno e gravata, apesar do calor, e Camila tiveram um encontro com atletas locais que participavam do revezamento do bastão da rainha, que percorre o mundo antes dos Jogos da Commonwealth de 2018.