O forte aumento dos incêndios florestais em 2015 e 2016 está relacionado, em parte, aos efeitos do fenômeno 'El Niño' no Pacífico, que criou condições muito secas nos trópicos.

Segundo a GFW, uma associação que monitora as florestas, criada pelo centro de pesquisas World Resources Institute (WRI), a mudança climática também está aumentando a intensidade e as consequências dos incêndios florestais.

De acordo com o relatório, o predomínio do eucalipto, que queima facilmente, combinado com a gestão equivocada dos solos e a falta de medidas preventivas contribuíram para as catástrofes.