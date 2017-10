"Eu não vou continuar nessa Mesa, não vou mais fazer parte" dela, enquanto Henry Ramos Allup "estiver na Unidade", afirmou Capriles em declarações via aplicativo Periscope, em alusão ao líder do partido ao qual pertencem os quatro governadores.

O chavismo elegeu 18 governadores no pleito contra cinco da MUD, quatro do partido Ação Democrática (AD) e um do Primeiro Justiça (PJ, liderado por Capriles), que recusou-se a se subordinar à Constituinte.