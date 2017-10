Os islandeses vão às urnas no sábado para eleger um novo parlamento, na quinta eleição geral desde 2007, depois de um novo escândalo político que derrubou o primeiro-ministro conservador Bjarni Benediktsson.

Em setembro, Benediktsson, o líder do Partido da Independência, anunciou que seriam realizadas eleições antecipadas, depois que seu aliado governamental, o partido de centro Futuro Radiante, se retirou da coalizão, apenas nove meses depois de sua chegada ao poder, resultado de longas negociações.

O código penal do país tem uma polêmica disposição legal que permite que, após cumprirem sua pena, pessoas condenadas apaguem seu registro de antecedentes criminais, desde que três pessoas consideradas moralmente corretas lhes respaldem por escrito.

Por causa desta lei, um homem condenado em 2004 a cinco anos e meio de prisão por estuprar quase diariamente sua filha adotiva ao longo de 12 anos recebeu uma carta de Benedikt Sveinsson, pai do atual primeiro-ministro.

Segundo as pesquisas, o partido conservador teria entre 20 e 25% das preferências em um universo de 250.000 eleitores, equiparado com o movimento Esquerda Verde, que promove o bem-estar social diante dos desafios econômicos defendidos pela direita.

Os resultados serão conhecidos no fechamento das sessões de votação, por volta das 20h00 (de Brasília), mas este tipo de eleição sem segundo turno não permite esclarecer o vencedor, já que o governo é formado depois de negociações que podem ser mais ou menos longas

Em janeiro de 2017, o Partido da Independência, que conta com um terço dos deputados do atual Parlamento, saiu vitorioso das negociações para formar governo com Benediktsson como seu líder.