"Agora começam as operações de rastreamento para eliminar as células dormentes, se encontrarmos, e para retirar as minas terrestres na cidade", acrescentou.

Esta manhã, as forças curdo-árabes tomaram o hospital e o estádio municipal no centro de Raqa, os dois últimos redutos onde dezenas de jihadistas estrangeiros estavam entrincheirados.

Segunda-feira à noite, as FDS anunciaram a "libertação total" do tristemente famoso cruzamento de Al-Naïm, onde o EI realizava suas execuções quando controlava a cidade.

Na província de Deir Ezzor (leste), vizinha de Raqa, os jihadistas também enfrentam duas ofensas distintas: por um lado, as forças do regime sírio, apoiadas pela aviação russa, do outro, as FDS, apoiadas pela coalizão internacional.