Oficiais de imigração dos Estados Unidos seguiram na semana passada uma menina de 10 anos em situação ilegal, que sofre de paralisia cerebral, até um hospital no Texas e a detiveram para ser deportada depois de uma cirurgia, disseram defensores nesta segunda-feira.

A União Americana para as Liberdades Civis (ACLU, em inglês) exigiu, em uma carta enviada a múltiplas agências governamentais a cargo de crianças imigrantes, que Rosa María Hernández seja entregue a seus pais, que vivem na cidade americana de Laredo, fronteiriça com o México.

Hernández sofre de paralisia cerebral, uma doença do desenvolvimento do cérebro que afeta o movimento do corpo e o controle sobre os músculos.