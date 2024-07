A prefeitura de São Leopoldo, no Vale do Sinos, prorrogou em mais 15 dias o prazo para limpeza de cinco terrenos usados como depósito temporário de entulho. Inicialmente, o município estimava que o serviço fosse concluído até quinta-feira (18). A administração municipal alega que a chuva dos últimos dias tornou necessária a ampliação do prazo.