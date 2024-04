Três vítimas do acidente com um elevador na Universidade Federal de Santa Maria seguem internadas. Um dos alunos está no Hospital Universitário de Santa Maria, a cerca de 500 metros do prédio onde o equipamento caiu do segundo andar na quarta-feira (17) e feriu cinco pessoas. O jovem, que não foi identificado, sofreu fratura do fêmur e realizou cirurgia nesta manhã.