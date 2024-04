A Defesa Civil do Estado atualizou, na noite deste domingo (28), as informações sobre os municípios gaúchos que relataram estragos causados pelo temporal de sábado (27). O número subiu de 14 para 22, com a inclusão de Campinas do Sul, Barão de Cotegipe, Cruzaltense, Erval Seco, Mariano Moro, Três Arroios, Porto Alegre e Parobé.