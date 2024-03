A modernização do sistema de esgotamento sanitário de Xangri-lá e Capão da Canoa, no Litoral Norte, começa nesta segunda-feira (25), com a instalação da nova tubulação da rede que leva o esgoto da estação de tratamento ao ponto final de descarte. Conforme a Corsan, a obra vai possibilitar aumento no volume de descarte de dejetos tratados.