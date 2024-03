A Torrescar, que opera 19 linhas intermunicipais entre as cidades de Torres, Capão da Canoa, Terra de Areia, Osório e Xangri-lá, no Litoral Norte, vai deixar de oferecer este serviço no dia 29 de março. A empresa alega dificuldades financeiras, com desequilíbrio gerado pela redução da demanda de passageiros e alta dos custos de operação, para justificar a decisão.