Três mulheres morreram após o desabamento da laje de um supermercado em Pontal, a cem quilômetros de Curitiba, no Paraná. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros, que segue atuando no local em busca de possíveis vítimas. Doze pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas para atendimento hospitalar.