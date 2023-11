Os desembargadores da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmaram a condenação de um agricultor de 31 anos que deu ao menos um tiro a esmo - o projétil passou perto da cabeça de dois amigos -, quando jogavam cartas e cantavam 'Sonhei com Você', hit de Milionário e José Rico, durante uma festa em uma garagem de Formosa do Sul.