Um homem foi morto por policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) na madrugada desta quarta-feira, 8, em Ponta Porã, na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. O grupo de elite da Polícia Militar de São Paulo está na fronteira, a 1,1 mil km da capital paulista, em apoio às forças estaduais no combate à criminalidade na linha internacional que separa os dois países. É a primeira vez que a tropa de elite paulista atua na região.