A prefeitura de São Paulo pretende acelerar o enterramento de fios da rede elétrica no município e, para isso, planeja usar recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip), cobrada na conta de luz dos consumidores, para financiar essa iniciativa em áreas consideradas prioritárias, disse hoje o prefeito Ricardo Nunes (MDB). Ele contou já ter recebido um parecer da Procuradoria Geral do Município avaliando a viabilidade da ideia.