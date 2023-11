Em razão de uma greve que prejudicou a partida de ônibus da Viação Grajaú, ao menos 37 linhas do transporte coletivo da zona sul de São Paulo tiveram a circulação afetada no início da manhã desta sexta-feira, 10. A São Paulo Transporte (SPTrans) disse que acionou o Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente as Situações de Emergência (Paese), assim como irá registrar um boletim de ocorrência junto à polícia.