A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso do medicamento baricitinibe, de nome comercial Olumiant, para o tratamento de alopecia areata, doença inflamatória autoimune que provoca a queda de cabelo. De acordo com a Eli Lilly, farmacêutica norte-americana responsável pela produção do medicamento, ele é indicado para uso em adultos com a forma grave da doença.