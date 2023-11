A bancada do agronegócio quer anular questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que, segundo os parlamentares, apresentam críticas ao setor com "cunho ideológico e sem critério científico e acadêmico". A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que possui 347 congressistas, cobrou explicações do ministro da Educação, Camilo Santana. As questões são elaboradas por professores externos ao MEC e também foram criticadas por economistas ouvidos pelo Estadão, mas defendidas por professores.