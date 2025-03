Rayssa Leal é destaque da sexta-feira no STU Pro Tour em Porto Alegre; confira as imagens do dia

O primeiro dia de STU Pro Tour em Porto Alegre terminou com uma volta quase perfeita de Rayssa Leal na primeira fase do street feminino. Na primeira bateria da tarde, a tricampeã mundial não teve dificuldades para se garantir na semifinal.

Com 75,55, a maior nota entre as mulheres no street, a maranhense fez as dezenas de pessoas nas arquibancadas da Orla se animarem. Na segunda volta, caiu e assustou o público, mas nada que durasse muito. Levantou-se e reverenciou o público.