Colômbia abre 2 a 0, mas cede empate ao Paraguai e amplia jejum nas Eliminatórias

A Colômbia viu seu jejum de vitórias aumentar nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Depois de abrir 2 a 0 no placar, cedeu o empate por 2 a 2 diante do Paraguai, nesta terça-feira, no estádio Metropolitano de Barranquilla, pela 14ª e última rodada desta Data Fifa, que retornará somente no mês de junho.

É o quarto jogo seguido sem vencer dos colombianos, que vinham de derrotas para Brasil, Equador e Uruguai. Mesmo com a sequência negativa, a seleção se manteve em sexto lugar, com 20 pontos. Já o Paraguai é o quinto, com 21.

Outro fator do jogo foi a presença do palmeirense Richard Ríos, titular da seleção da Colômbia e que irá entrar em campo na quinta-feira, na final do Paulista contra o Corinthians. Do lado corintiano, Romero entrou já nos acréscimos do segundo tempo. Inclusive os rivais paulistas irão dividir o fretamento do avião para trazer a dupla mais rápido para São Paulo.

O duelo mal começou e a Colômbia já abriu o marcador. Com menos de um minuto, no primeiro ataque, Luis Díaz balançou as redes. O Paraguai até buscou a reação, mas quem marcou novamente foram os colombianos. Aos 13, Jhon Durán recebeu na área e ampliou o placar.

Mesmo em desvantagem, os paraguaios seguiram dominantes na partida, com bom volume ofensivo, porém sem traduzir suas chances em gols. Somente na reta final, já nos acréscimos, conseguiu descontar. No último lance do primeiro tempo, Júnior Alonso cabeceou para diminuir o placar.

Após o intervalo, as seleções voltaram dispostas e buscando o ataque. Com transições rápidas, se revezaram no ataque. Mais efetivo, o Paraguai empatou. Enciso, aos 17 minutos, acertou um belo chute de fora da área e deixou tudo igual.

Com o gol de empate, o duelo perdeu a intensidade. Satisfeito com o placar, o Paraguai soube ditar o ritmo da partida, enquanto a Colômbia se desestabilizou e acumulou erros de passes na reta final.

VENEZUELA SUPERA O PERU E CHLE E EQUADOR TERMINA SEM GOLS

No estádio Monumental de Maturín, a Venezuela encarou o Peru, em jogo que contou com dois corintianos na partida. Pelo lado venezuelano, José Martínez iniciou como titular, mas foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo. Já o peruano Carrillo atuou os 90 minutos. Ambos são peças fundamentais de Ramón Díaz.

Com a bola rolando, a Venezuela levou a melhor, vencendo a partida por 1 a 0, com gol de Rondón, de pênalti. A seleção peruana ainda teve um gol anulado. Os três pontos colocaram os venezuelanos em sétimo lugar, com 15 pontos e na zona de repescagem. O Peru é o nono, com 10.

No outro duelo da noite, no Nacional de Santiago, Chile e Equador fizeram um jogo parelho, porém com muitos erros de pontaria. Sem precisão nas finalizações, a partida terminou empatada sem gols. O duelo contou com o corintiano Félix Torres. O zagueiro foi acionado na segunda etapa, aos 36 minutos. Com um ponto para cada, o Chile permanece na lanterna, em 10º, com 10 pontos, enquanto o Equador se manteve na vice-liderança, com 23.

RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA

17h00

Bolívia 0 x 0 Uruguai

21h

Argentina 4 x 1 Brasil

Colômbia 2 x 2 Paraguai

Venezuela 1 x 0 Peru