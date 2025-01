Sinner emenda 17ª vitória seguida e vai às oitavas do Aberto da Austrália

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e atual campeão do Aberto da Austrália, se classificou para as oitavas de final do torneio neste sábado (18), ao derrotar o americano Marco Giron (N.46), em sua 17ª vitória consecutiva.

Muito sólido no serviço (82% dos pontos ganhos com o primeiro saque), o italiano de 23 anos não se abateu nos momentos de dificuldade, salvando sete dos oito break points que teve contra.

Duas vezes campeão de Grand Slam (Aberto da Austrália e US Open, ambos em 2024), o número 1 do mundo não perde um jogo desde a derrota no ATP 500 de Pequim diante do espanhol Carlos Alcaraz, no início de outubro do ano passado.