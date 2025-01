Polícia alemã prende torcedores antes de Stuttgart x PSG, pela Liga dos Campeões

A polícia da cidade alemã de Stuttgart efetuou uma série de prisões nesta quarta-feira, horas antes do início da rodada final da primeira fase da Liga dos Campeões. O time da casa vai enfrentar a partir das 17 horas (de Brasília) o Paris Saint-Germain, que corre o risco de ser eliminado antes mesmo do mata-mata.

"No período que antecedeu o jogo, ficou claro que 'hooligans' alemães e franceses de ambos os clubes queriam usar o último jogo da rodada preliminar da Liga dos Campeões como uma oportunidade para buscar confrontos sérios fora do estádio", disse a polícia de Stuttgart em comunicado.

De acordo com a polícia, 59 torcedores franceses foram presos, o que "evitará tumultos graves", enquanto 47 "torcedores de alto risco do Stuttgart" também foram proibidos de comparecer ao jogo. Os torcedores franceses permanecerão sob custódia até a manhã de quinta-feira.

"Qualquer pessoa que viaje para Stuttgart para cometer crimes violentos fora do campo será retirada do jogo", disse um dos chefes da polícia de Stuttgart, Carsten Höfler.

A polícia disse que os torcedores do PSG, incluindo os líderes, viajaram para Stuttgart sem ingressos, e que os torcedores do Stuttgart - com a ajuda de torcedores de "alto risco" do clube francês Saint-Étienne - estavam procurando os torcedores visitantes.