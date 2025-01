NFL: Josh Allen vence duelo contra Lamar Jackson, e Bills avançam para final contra os Chiefs

Josh Allen marcou dois touchdowns correndo com a bola e não cometeu erros. Timothy T Ludwig / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

No jogo mais aguardado da rodada divisional dos playoffs da NFL, o Buffalo Bills venceu o Baltimore Ravens por 27 a 25 e se garantiu na final da Conferência Americana (AFC). No confronto entre os dois melhores quarterbacks da temporada, Josh Allen errou menos e foi mais decisivo do que Lamar Jackson.

Na decisão da AFC, no próximo domingo (26), às 20h30min, o adversário será o Kansas City Chiefs, que jogará com o apoio da sua torcida. Allen busca chegar ao Super Bowl pela primeira vez na sua carreira. Em três oportunidades, o sonho ficou pelo caminho justamente contra os Chiefs de Patrick Mahomes.

Os Ravens começaram a partida com tudo. Na primeira posse, Lamar Jackson acertou bons passes e chegou até a end zone com uma conexão de 16 jardas para Rashod Bateman. A resposta veio com touchdown dos Bills. Allen abriu os caminhos com um belo passe de 34 jardas para Shakir, e depois o jogo terrestre fez o restante do trabalho. Ray Davis foi o responsável pela pontuação.

A segunda campanha, contudo, foi ruim para Baltimore. Jackson tentou um passe longo, mas sem direção nenhuma a bola foi nas mãos de Taylor Rapp. O ataque dos Bills não aproveitou. No entanto, a defesa apareceu novamente para forçar um erro em cima do quarterback dos Ravens. Um fumble recuperado por Von Miller que deixou Allen em boa situação para marcar o segundo touchdown de Buffalo.

Jackson se redimiu dos erros com um passe de 41 jardas para Bateman. Os Ravens chegaram próximos da end zone, mas a defesa dos Bills trabalhou bem e não permitiu o empate. Restou para Baltimore os três pontos do field goal. Nos minutos finais do primeiro tempo, o ataque dos Bills aumentou a vantagem, novamente com uma boa corrida de Allen.

Na volta do intervalo, os Ravens não cometeram nenhum grande erros, mas não conseguiram o touchdown. Em mais um chute, a desvantagem caiu para uma posse de bola. A defesa de Baltimore voltou mais intensa e neutralizou Allen. Mais uma vez no ataque, o nome da campanha foi Derrick Henry, que conseguiu boas corridas para anotar o touchdown. Os Ravens tentaram os dois pontos, mas falharam, deixando o placar em 21 a 19.

O ataque dos Bills sofreu novamente com o bom trabalho dos Ravens. Porém, o kicker teve a chance de chutar um field goal de 51 jardas. Apesar do frio e da neve, ele acertou, colocando mais três pontos para Buffalo.

Restando pouco mais de oito minutos para o fim do jogo, o lance que decidiu a partida. Mark Andrews fez a recepção, mas sofreu um fumble que foi forçado e recuperado por Terrel Bernard. O turnover foi transformado em um field goal. Além disso, os Ravens ficaram com pouco mais de três minutos para buscar o empate.

O touchdown até veio, com um belo passe de Jackson para Isaiah Likely. Porém, para a igualdade, era necessário converter os dois pontos, e não aconteceu. O quarterback achou um passe bom para Andrews, que novamente errou e não fez a recepção para empatar.