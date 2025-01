Memphis Depay envia mensagem para Neymar: 'Já voltou pra casa?'

O atacante corintiano Memphis Depay mandou um recado pelas redes sociais ao amigo Neymar, que está prestes a ser anunciado como novo reforço do Santos. O brasileiro é aguardado ainda nesta sexta-feira para ser apresentado na Vila Belmiro. "@Neymarjr, já voltou para casa?", escreveu pelos stories do Instagram o jogador holandês.

Memphis se encontrou com Neymar no ano passado, no Brasil. Na época, ele falou sobre a importância da volta do camisa 10 à sua terra natal. "Se isso acontecer, acredito que vai direcionar uma energia incrível para esse país. Acredito que para o mundo inteiro será um grande show tê-lo aqui, voltando para casa", disse o europeu na época à CazéTV.