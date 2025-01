Manchester United garante vaga nas oitavas da Liga Europa; Roma avança e vai jogar playoffs

O Manchester United está garantido nas oitavas de final da Liga Europa. O time inglês visitou o Steua Bucareste nesta quinta-feira e derrotou o rival por 2 a 0, em jogo válido pela última rodada da fase de classificação da Liga Europa. Com o resultado, o time inglês chegou aos 18 pontos e assegurou a terceira colocação. A Roma, que viveu o drama de ser eliminado do torneio, também fez a sua parte. Ao bater o Eintracht Frankfurt por 2 a 0, o time italiano somou 12 pontos e obteve o 15º lugar.

Classificado de forma antecipada entre os oito primeiros, a Lazio vai ter a companhia de mais sete equipes. Além do United, passaram o Athletic Bilbao, o Tottenham, o Eintracht Frankfurt, o Lyon, o Olympiacos e o Rangers.

Entre as 16 equipes classificadas para os playoffs (que serão os oito confrontos de mata-mata envolvendo os times classificados entre a nona e a 24ª posição) estão o Bodo/Glimt, Anderlecht, Steua Bucareste, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, Midtjylland, Union St. Gilloise, AZ Alkmaar, PAOK, Twente e Fenerbahçe. Os duelos da próxima fase serão definidos após a realização de sorteio.

Jogando como visitante, o Manchester adotou uma postura cautelosa para não ser surpreendido pelo Steua Bucareste. Com um sistema de marcação eficiente, definiu a disputa em 2 a 0 com dois gols no segundo tempo.