Liverpool vence Lille (2-1) e se classifica para as oitavas da Champions

Os 'Reds' interromperam uma série de 21 jogos sem derrota do Lille, que ficou com um jogador a menos nos últimos 30 minutos de jogo devido à expulsão do lateral Aissa Mandi (59').

O Lille, 11º na classificação da Champions, está garantido pelo menos no mata-mata antes das oitavas, mas ainda pode conseguir uma vaga direta na última rodada desta primeira fase, contra o Feyenoord, no dia 29 de janeiro, em casa.

Salah, que infernizou a defesa do time francês, fez o primeiro jogo depois de receber ótimo passe em profundidade de Curtis Jones e finalizar na saída do goleiro Lucas Chevalier.

Chevalier, pouco acionado até o primeiro gol, evitou uma derrota ainda mais elástica do Lille com defesas importantes em tentativas de Salah (44'), Darwin Núñez (58') e Federcio Chiesa (82' e 90'+1).

Cinco minutos depois, o Liverpool fez o gol da vitória com Harvey Elliot, que aproveitou uma sobra de bola em cobrança de escanteio para emendar de primeira e contar com um desvio na defesa do Lille para balançar as redes.