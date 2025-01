Ícone do jornalismo esportivo, Léo Batista está internado em UTI com tumor no pâncreas

Jornalista é funcionário da Globo há 55 anos. JOÃO COTTA / TV Globo,DIVULGAÇÃO

O jornalista Léo Batista, 92 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Rios D'Or de Freguesia de Jacarepaguá, no Rio. Segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (17), ele foi hospitalizado por causa de um quadro de desidratação e dor abdominal, no dia 6 de janeiro. Exames diagnosticaram um tumor no pâncreas e foi necessária a internação.

Ícone do jornalismo, Léo Batista ainda é funcionário da Globo, emissora da qual faz parte há 55 anos e que, em junho de 2024, lançou a série documental "A Voz Marcante", em que é contada a história do apresentador, locutor e dublador.

— Sigo trabalhando porque a TV permite que eu continue ativo no esporte. Enquanto eles permitirem e eu tiver essa vitalidade, vou seguindo. Quero continuar fazendo isso. Não sei quanto tempo Deus ainda vai me dar de vida, mas eu estou muito bem de saúde e quero continuar fazendo o que me dá prazer — disse Seu Léo, como é chamado nos corredores da Globo, ao Estadão, na época do lançamento do documentário.

O jornalista já apresentou o "Globo Esporte", o "Jornal Nacional" e o "Jornal Hoje", além de ter sido o responsável pelo quadro de Esporte dentro do "Fantástico", no qual dividia tela com a famosa Zebrinha, na hora de noticiar os resultados da loteria esportiva.