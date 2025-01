Dois campeões mundiais de patinação estavam em avião que colidiu com helicóptero nos EUA

Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais de patinação artística em 1994, estavam no avião que se chocou com um helicóptero do Exército dos Estados Unidos na noite desta quarta-feira, em Washington. A presença dos patinadores no acidente, que deixou 67 mortos, foi confirmada pela agência russa RIA.

De acordo com a Federação de Patinação Artística dos Estados Unidos, o casal voltava de um treinamento no Kansas, junto com outros patinadores. Não há registros de sobreviventes por parte das autoridades norte-americanas.

Segundo a agência russa, Maxim, filho de Shishkova e Naumov, também estava na aeronave. No avião da American Airlines havia 60 passageiros e quatro tripulantes a bordo no momento da colisão. No helicóptero, que realizava um voo de treinamento, estavam três militares.

"Estamos devastados por essa tragédia e estamos com as famílias das vítimas em nossos corações. Vamos continuar monitorando a situação e vamos divulgar mais informações assim que possível", afirma comunicado da Federação de Patinação dos Estados Unidos.

O acidente aéreo aconteceu quando o avião comercial se aproximava do aeroporto Ronald Reagan, que opera voos nacionais, e sobrevoava o Rio Potomac. O helicóptero do Exército, por sua vez, que contava com três soldados, realizava um treinamento no instante da colisão.