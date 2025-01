Corinthians: parte da venda de Denner vai a agente que cobra R$ 78 milhões

O Corinthians vai destinar parte do valor da venda do lateral-esquerdo Denner, de 16 anos, para o empresário Giuliano Bertolucci, que cobra R$ 78 milhões do clube. Um dos destaques do time do Parque São Jorge na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o jogador pertence ao agente e está sendo negociado com o Chelsea por 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 92 milhões). A informação foi divulgada pelo presidente Augusto Melo em entrevista ao site Meu Timão.

Nas redes sociais, torcedores questionaram o repasse a Bertolucci, citando o fato de o agente estar listado no Regime Centralizado de Execuções (RCE). Assim, ele estaria "furando" a fila de quem tem a receber outros valores do clube. O Estadão entrou em contato com o advogado Julio Mandel, um dos responsáveis pelo projeto, que explicou ainda não haver propostas de pagamento aos credores, que deverá ser apresentada nos autos em breve. Assim, não há impeditivo para o abatimento da pendência neste momento.

"Em uma RCE, as receitas do devedor são usadas para pagar credores. O credor mencionado está, sim, na lista, então receberá uma parte da receita do clube. Tal qual outros", completou.

A notícia da venda de Denner pegou torcedores de surpresa, especialmente pelo valor, considerado baixo. Augusto Melo afirma que buscou a renovação do atleta com o empresário por mais de uma vez, mas uma extensão de vínculo foi recusada. Diante do cenário, o Corinthians se viu obrigado a negociar pelo valor oferecido ao Chelsea para não correr o risco de perdê-lo até mesmo para o mercado nacional, cuja multa é de aproximadamente R$ 10 milhões.

"Todos os jogadores que estão sendo vendidos nós estamos pagando os empresários. Estamos conseguindo pagar dívidas com todas as dificuldades. Não adianta ficarmos com dinheiro de empresário pagando juros absurdos. Precisamos aprender a trabalhar com nosso dinheiro, não com o dinheiro dos outros", disse o presidente Augusto Melo, em entrevista ao site Meu Timão. "Não é uma ótima venda e não é o que eu queria, mas é uma necessidade. Dentro do que aconteceu, foi uma excelente venda."

Denner tem contrato com o Corinthians até março de 2027. Caso a negociação com o Chelsea seja sacramentada, o lateral só poderá se transferir para a Inglaterra em fevereiro de 2026, quando completará 18 anos, por determinação das regras da Fifa.

O lateral-esquerdo foi titular na campanha do vice-campeonato do Corinthians na Copinha, balançando as redes por três vezes no torneio. O bom desempenhou levou Denner a ser inscrito no Paulistão e o jogador está à disposição do técnico Ramón Díaz. Ele disputa posição com Matheus Bidu, Hugo e Diego Palacios.

DÍVIDAS

Em novembro do ano passado, o Corinthians apresentou à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) um plano coletivo para o pagamento e parcelamento de dívidas de R$ 379,3 milhões com ex-atletas, empresários e outras equipes. De acordo com o clube, o projeto "abrange processos atualmente em tramitação no referido órgão e prevê o parcelamento ao longo dos próximos anos".

A medida ainda aguarda homologação pela CNRD. O topo da lista é figurado pelos empresários Giuliano Bertolucci, Carlos Leite e André Cury. Somando os valores, o clube deve somente aos agentes aproximadamente R$ 170 milhões.