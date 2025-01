Chelsea tropeça no Crystal Palace

Mateta fez o gol do Palace. BEN STANSALL / AFP

Em Londres, o Chelsea chegou à quarta rodada sem vencer no Inglês. Após desperdiçar diversas oportunidades, especialmente no primeiro tempo, o time ficou no empate com Crystal Palace em 1 a 1.

O Chelsea tem 36 pontos e deixou de alcançar provisoriamente a terceira colocação - o Nottingham Forest, com 37, só joga na segunda-feira contra o Wolverhampton. O Chelsea abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, após bela jogada de Jadon Sancho pela esquerda. Ele conseguiu atrair três marcadores antes de tocar para Cole Palmer, que bateu cruzado e marcou seu 13º no Inglês.

Em vantagem no placar, o Chelsea aproveitou a maior posse de bola (64%) para atacar o goleiro Henderson, mas a pontaria era um problema. Das 8 finalizações no primeiro tempo, apenas o chute de Palmer foi em direção ao gol. No final da primeira etapa, o time da casa conseguiu equilibrar um pouco as ações, mas não criava jogadas de perigo.

Na segunda etapa, o Crystal Palace conseguiu ser mais agressivo e levou perigo ao goleiro Robert Sanchez, do Chelsea. Em uma das marcas do time, as jogadas de bola parada, Chris Richards cabeceou com perigo após cobrança de falta aos 10 minutos, mas o empate só veio aos 38 minutos, em uma jogada de bola corrida. Mateta completou cruzamento de Èze e fez 1 a 1.