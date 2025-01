CBF anuncia importante mudança no regulamento da primeira fase da Copa do Brasil de 2025

Copa do Brasil é a competição que dá o maior prêmio financeiro do País.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (6) o regulamento de disputa da Copa do Brasil de 2025 . A entidade anunciou uma importante alteração na primeira fase do torneio em relação aos últimos anos .

Em caso de empate nos duelos da primeira fase, os classificados serão conhecidos depois de disputa de pênaltis. Nas temporadas recentes, a equipe visitante tinha a vantagem do empate caso o jogo único terminasse em igualdade. O time anfitrião, pior colocado do que o adversário no ranking da CBF, jogava em seu estádio, mas tinha que vencer o confronto para avançar no mata-mata.