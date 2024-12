Ex-presidente da Mancha Alvi Verde suspeito de envolvimento em emboscada se apresenta à polícia

O ex-presidente da Mancha Alvi Verde Jorge Luís Sampaio se apresentou à polícia nesta quarta-feira, após ficar mais de um mês foragido. Ele é suspeito de envolvimento na emboscada da organizada do Palmeiras a um ônibus com torcedores do Cruzeiro, em outubro. A ação terminou na morte de uma pessoa e 17 feridos. O integrante da uniformizada palmeirense foi encaminhado à sede do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no centro de São Paulo.

Outras 13 pessoas já haviam sido presas por suspeita de participação no crime. No fim da tarde desta terça-feira, Leandro Gomes dos Santos também se entregou às autoridades. Eles foram identificados após a análise de gravações de vídeo que mostram a ação da Mancha Alvi Verde contra os ônibus dos cruzeirenses. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a investigação é mantida em sigilo.

A emboscada aconteceu na madrugada do dia 27 de outubro, na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, no sentido de Belo Horizonte. O ataque terminou com a morte de José Victor Miranda, de 30 anos. Ele integrava um grupo da Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, de Sete Lagoas (MG). Miranda chegou a ser internado no Hospital Anjo Gabriel, em Mairiporã, em estado gravíssimo em decorrência de ferimentos de queimaduras e não resistiu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência no dia, foi ateado fogo em um dos ônibus dos cruzeirenses.