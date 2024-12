Chelsea vence clássico com Tottenham e se aproxima da liderança; Arsenal empata

O Chelsea venceu o clássico londrino contra o Tottenham por 4 a 3 neste domingo (8), pela 15ª rodada do Campeonato Inglês, e se colocou como o principal perseguidor do líder Liverpool, aproveitando o tropeço do Arsenal, que empatou em 1 a 1 com o Fulham.

Em um jogo espetacular, os 'Spurs' tomaram a iniciativa com dois gols em pouco mais de dez minutos, marcados por Dominic Solanke (5') e Dejan Kulusewski (11').

Os 'Blues', treinados nesta temporada pelo italiano Enzo Maresca, passou à frente com quatro gols: dois de Cole Palmer (61' e 84', ambos de pênalti), um de Jadon Sancho (18) e um de Enzo Fernández (73').

O gol nos acréscimos do sul-coreano Son Heung-min (90'+6) só diminuiu o placar para Tottenham.

Com esta vitória, o Chelsea soma 31 pontos e fica a quatro do líder Liverpool, cujo clássico contra o Everton, que deveria ter sido disputado no sábado, foi adiado pelo mau tempo.

- Arsenal empata -

Mais cedo, depois de sair atrás no placar e ter o gol da virada anulado no fim, o Arsenal ficou no empate fora de casa em 1 a 1 com o Fulham.

Raúl Jiménez abriu o placar com um chute cruzado na primeira jogada de perigo dos anfitriões (11'), já que nos primeiros dez minutos os 'Gunners' tiveram amplo domínio, com posse de bola superior aos 80%.

O Arsenal conseguiu o empate no segundo tempo em jogada de escanteio arrematada por William Saliba (55'). Na reta final, o time do técnico Mikel Arteta acreditou ter chegado à virada quando Bukayo Saka fez o segundo gol (88'), mas o lance foi anulado pelo VAR por impedimento do atacante da seleção inglesa.

"Estamos decepcionados por não termos vencido. Dominamos completamente do início ao fim", lamentou o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, em entrevista à BBC.

"Fizemos tudo o que queríamos fazer durante o jogo, mas infelizmente sofremos um gol no único chute que tivemos contra. A maneira como jogamos, como a equipe buscou a vitória, foi incrível", acrescentou Arteta.

Com este empate, o Arsenal fica na terceira posição com 29 pontos e deixa escapar uma oportunidade de diminuir a vantagem do Liverpool (35 pontos).

O empate também põe fim a uma série de quatro vitórias consecutivas do time londrino, que na próxima quarta-feira receberá o Monaco na Liga dos Campeões.

Em outros jogos do dia, o Bournemouth venceu o Ipswich fora de casa por 2 a 1, enquanto Leicester e Brighton empataram em 2 a 2.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Crystal Palace - Manchester City 2 - 2

Brentford - Newcastle 4 - 2

Aston Villa - Southampton 1 - 0

Manchester United - Nottingham 2 - 3

- Domingo:

Leicester - Brighton 2 - 2

Ipswich Town - Bournemouth 1 - 2

Fulham - Arsenal 1 - 1

Tottenham - Chelsea 3 - 4

- Segunda-feira:

(17h00) West Ham - Wolverhampton

. Adiado:

Everton - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 35 14 11 2 1 29 11 18

2. Chelsea 31 15 9 4 2 35 18 17

3. Arsenal 29 15 8 5 2 29 15 14

4. Manchester City 27 15 8 3 4 27 21 6

5. Nottingham 25 15 7 4 4 19 18 1

6. Aston Villa 25 15 7 4 4 23 23 0

7. Brighton 24 15 6 6 3 25 22 3

8. Bournemouth 24 15 7 3 5 23 20 3

9. Brentford 23 15 7 2 6 31 28 3

10. Fulham 23 15 6 5 4 22 20 2

11. Tottenham 20 15 6 2 7 31 19 12

12. Newcastle 20 15 5 5 5 19 21 -2

13. Manchester United 19 15 5 4 6 19 18 1

14. West Ham 15 14 4 3 7 18 27 -9

15. Everton 14 14 3 5 6 14 21 -7

16. Leicester 14 15 3 5 7 21 30 -9

17. Crystal Palace 13 15 2 7 6 14 20 -6

18. Ipswich Town 9 15 1 6 8 14 27 -13

19. Wolverhampton 9 14 2 3 9 22 36 -14

20. Southampton 5 15 1 2 12 11 31 -20