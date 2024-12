Botafogo enfrenta Pachuca por vaga nas 'semis' da Copa Intercontinental

Com o Real Madrid no horizonte, o Botafogo enfrenta o Pachuca do México nesta quarta-feira (10) em Doha, no Catar, valendo uma vaga na semifinal da renascida Copa Intercontinental da Fifa, que reúne os campeões dos principais torneios internacionais de clubes de 2024.

O time carioca chega motivado depois de conseguir uma dobradinha histórica em uma semana: sua primeira Copa Libertadores ao derrotar o Atlético-MG (3-1) no dia 30 de novembro, e seu terceiro Campeonato Brasileiro, o primeiro em quase 30 anos, no último domingo, com uma vitória sobre o São Paulo (2-1).

Mas o ápice deste fim de ano dos sonhos ainda pode estar por vir. Apesar do desgaste físico - foram seis partidas em 18 dias - os jogadores do Glorioso mostram confiança de que a equipe pode ir ainda mais longe.

"Não temos limite. Esse time sempre entra para ganhar, nós queremos ganhar todos os jogos. Por isso entramos dentro de campo para dar a vida. Sabemos que é difícil. São tantos jogos, uns atrás dos outros", disse Luiz Henrique, uma das joias do ataque do time da 'Estrela Solitária'.

- Dérbi das Américas -

Apesar do calendário abarrotado, os jogadores do time carioca estão entusiasmados para ir longe em sua primeira participação no Intercontinental, que substituirá o Mundial de Clubes, que foi ampliado e agora será realizado a cada quatro anos com a participação de 32 equipes.

Botafogo e Pachuca também se preparam para disputar essa renovada competição, cuja primeira edição será realizada nos Estados Unidos em meados de 2025.

A equipe comandada pelo técnico português Artur Jorge aposta em seu temível ataque para agredir um adversário que tem mais experiência na competição, cujo ressurgimento nesta temporada vem acompanhado de mudanças 'cosméticas' em relação às edições passadas.

O duelo entre brasileiros e mexicanos, que será disputado às 14h (horário de Brasília) no Estádio 974, uma das sedes da Copa do Catar-2022, é oficialmente chamado de 'Dérbi das Américas' e equivale às quartas de final.

O vencedor disputará a Challenger Cup no sábado contra o Al Ahly do Egito, duelo que equivale a uma semifinal. E quem avançar lutará pelo título Intercontinental contra o Real Madrid na próxima quarta-feira, no luxuoso estádio Lusail, sede da final da Copa do Mundo de 2022.

"Vamos para competir, com muita alegria e desfrutar o momento, que é para poucos", afirmou o capitão do Botafogo, o volante Marlon Freitas.

- 'Los Tuzos' buscam se reerguer -

Campeão da Concachampions ao vencer o Columbus Crew dos Estados Unidos por 3 a 0 na final em junho, o Pachuca participará pela quinta vez do Mundial, após perder nas quartas de final em 2007 e 2010 e nas semifinais em 2008 e 2017.

'Los Tuzos' buscarão limpar sua imagem depois de fecharem o torneio Apertura do México na penúltima posição, com apenas três vitórias em 17 jogos.

Sem atividade há um mês, o time comandado pelo técnico uruguaio Guillermo Almada mistura jovens promissores, como o meio-campista mexicano Elías Montiel, com jogadores experientes, como o atacante venezuelano Salomón Rondón.

"Estamos refrescando alguns conceitos que, devido à competição e ao número de jogos, não tínhamos tido tempo (de treinar). Estamos recuperando a intensidade, o ritmo, que são coisas que nos caracterizam", disse Almada à Fifa.

--- Prováveis escalações:

Botafogo: John - Vitinho, Adryelson, Alexander Barboza, Alex Telles - Gregore, Marlon Freitas - Luiz Henrique, Jefferson Savarino, Thiago Almada - Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Pachuca: Carlos Moreno - Carlos Sánchez, Gustavo Cabral, Sergio Barreto, Bryan González - Elías Montiel, Pedro Pedraza - Alfonso González, Nelson Deossa, Oussama Idrissi - Salomón Rondón. Técnico: Guillermo Almada.