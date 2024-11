Número 2 do mundo, o alemão Alexander Zverev derrotou o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, nesta sexta-feira, e se classificou para as semifinais do ATP Finals, o evento de encerramento da temporada para os oito melhores tenistas do ano, em Turim, na Itália.