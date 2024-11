Apesar do Santos estar a uma vitória de conquistar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, o lema é de pés no chão na partida com o Coritiba, às 21h, no estádio Couto Pereira, pela 36ª rodada. O zagueiro João Basso vem contendo a euforia e deixou claro que só haverá comemoração quando o objetivo do clube for conquistado de forma definitiva.