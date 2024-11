Considerado uma das grandes revelações do futebol espanhol, o zagueiro Pau Cubarsi comentou sobre a premiação do Bola de Ouro e disse não ter se surpreendido com a escolha de Rodri como vencedor. O jogador do Barcelona disse ainda que um companheiro seu deve, em breve, ganhar o título de melhor do mundo pelo que já mostrou nos campos. Segundo ele, Lamine Yamal "não tem limite".