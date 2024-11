O Internacional chegou ao seu 13º jogo de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Criciúma por 2 a 0, nesta terça-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 32ª rodada, com um golaço de falta de Alan Patrick e uma expulsão um tanto curiosa de Felipe Vizeu, que chutou a cabeça do zagueiro Rogel. O outro gol foi marcado por Wesley, nos minutos finais.