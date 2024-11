As duplas estrangeiras levaram a melhor na Sul Special Cup, em Viamão, a etapa do Rio Grande do Sul do circuito mundial de beach tennis. Os títulos da categoria profissional ficaram com Nicolas Gianotti-FRA/Mattia Spoto-ITA, na categoria masculina, e com Giulia Gasparri-ITA/Ninny Valentini-ITA, na feminina, duplas que tentam voltar ao topo do ranking mundial.