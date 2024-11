O ex-jogador Juan Sebastián Verón, atual presidente do Estudiantes, da Argentina, aproveitou a conquista da Copa do Brasil pelo Flamengo para comentar a disparidade das premiações entre os dois países. O rubro-negro carioca se sagrou campeão do torneio neste domingo ao superar o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte.