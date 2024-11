A vaquinha online para ajudar o Corinthians a quitar a dívida do seu estádio enfim foi lançada na noite desta quarta-feira. Em pouco mais de 12 horas, os torcedores arrecadaram R$ 5 milhões através do site https://www.doearenacorinthians.com.br/. O objetivo da campanha é ambicioso: alcançar a marca de R$ 710 milhões, o valor da dívida do clube paulista com a Caixa Econômica Federal, referente à construção da Neo Química Arena.